Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает обстрел авто первого помощника Главы государства Сергея Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и всей команде и настаивает, что исполнитель вместе с сообщниками и заказчиками должны быть привлечены к ответственности.

Об этом он написал в Facebook.

— Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только сообща. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будет действовать справедливость и закон, — отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для задержания нападавшего.

В то же время он рассказал, что раненный водитель Сергея Шефира находится в реанимации, и добавил, что знает его лично много лет.

— Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, — сказал Андрей Ермак.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.