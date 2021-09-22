С 2019 года правоохранители получили 22 сообщения с угрозами президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 22 сентября, пишет РБК-Украина.

Еще три сообщения с угрозами за этот период были в адрес министру внутренних дел.

Отмечается, что была установлена причастность 16 человек к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло сегодня утром под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.