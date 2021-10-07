Полиция за 9 месяцев нынешнего года направила в суд 17 уголовных производств относительно преступлений против журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, 11 из этих производств были открыты по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), в том числе 3 в Одесской области, по 2 — в Киеве, Волынской и Днепропетровской областях, а также по одному — во Львовской и Харьковской. Еще 6 производств были открыты по ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста), в том числе 2 в Полтавской области, по одному — в Киеве, Житомирской, Львовской и Черкасской областях.

По данным Главного следственного управления НПУ, в течение 2021 года Нацполиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых 113 - по ст. 171 УК Украины, 38 — ст. 345-1 УК Украины и 7 — по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

По состоянию на 30 сентября, полиция расследует 172 уголовных производства (с учетом начатых дел в прошлые годы). Кроме того, в течение 2021 года по двум уголовным правонарушениям лицам сообщили о подозрении.

— Закрыто 69 уголовных преступлений, предварительное расследование по которым начато в 2021 году, и 57 — прошлых лет. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры, — заявили в ведомстве.

Напомним, Евгений Мецгер, которого отстранили от должности главы государственного «Укрэксимбанка» после нападения на журналистов программы «Схемы», извинился перед ними, а также перед всеми журналистами Украины и своими коллегами.