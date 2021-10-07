Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по 130 мажоритарному округу, Игорь Негулевский заявил о том, что экс-депутат Николаевского облсовета Николай Скорый эксплуатирует воспитанников интерната при школе села Кавказ в качестве рабочей силы на своих полях. Эти дети также вынуждены жить в общежитии без надлежащих условий.

О ситуации в интернате Игорю Негулевскому сообщила депутат Березнеговатского поселкового совета Виктория Доценко, копию обращения которой нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в селе Кавказ Николай Скорый владеет хозяйством «Прометей» и, по утверждению местных жителей, «держит село».

Депутат Виктория Доценко провела свое собственное расследование, общаясь с жителями села, и установила следующие факты:

— Школа не укомплектована, то есть в ней не хватает детей. Эту проблему Скорый, дочь которого руководит школой, решает якобы с помощью местного тренера по дзюдо Владислава Вороны, который «выискивает» и «поставляет» Скорому детей. За деньги. В общежитии живут дети из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, но должной заботы и знаний в школе они не получают, зато их используют как бесплатную рабочую силу на полях Скорого. Каждый день, по словам депутата, детей увозят «на работу», возвращаются они в общежитие поздно вечером, — написал Игорь Негулевский.

Кроме того, в общежитии нет условий для существования. Между детьми возникают конфилкты. Виктория Доценко также сообщила, что над детьми издеваются и рабочие школы, включая саму директора.

— Из-за этого дети часто сбегают к родственникам, но их возвращают под угрозой лишить родственников прав опеки. На территории школы и общежития у детей отбирают мобильные телефоны, — пишет Игорь Негулевский.

На ситуацию отреагировала Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова. Она направила проверку в интернат, результаты которой частично подтвердили информацию, предоставленную депутатом Викторией Доценко.

— Например, дети живут в жилых помещениях, которыми обладает сам Скорый — минимум четыре ребенка в комнате. Туалет находится на улице. Ухаживают за детьми ненадлежащим образом, а сами «надсмотрщики» не несут ответственности за воспитанников. Связаться с родственниками дети могут только с помощью телефонов персонала школы, — написал Игорь Негулевский.

В заключении Людмилы Денисовой, в частности, сказано, что дети не получают качественное образование в интернате: там нет достаточного количества учебников, некоторые учителя не имеют соответствующей специальности.

Сами дети не подтверждают, что их используют как рабочую силу, но добавляют, что по предмету «Трудовое обучение» они привлекаются к «физическому труду».

Кроме того, дети не имеют возможности заниматься спортом, нет условий для отдыха и выполнения домашних заданий. Освещение в помещениях интерната — не соответствует санитарным нормам.

Питание осуществляется также без соблюдения санитарных норм. Выявлены нарушения как в процессе приготовления пищи, так и в хранении продуктов.

— В заключении Денисова отметила, что в конце сентября дополнительно отправила запрос для проведения еще одной проверки. Информация уже отправлена в Николаевскую областную государственную администрацию, — добавил Игорь Негулевский.

Народный депутат надеется, что в случае подтверждения изложенной информации Николай Скорый понесет справедливое наказание. Решение ситуации Игорь Негулевский назвал «вопросом чести».

— Я пока не хочу делать громких заявлений, но если это все подтвердится, я обещаю сделать все, чтобы Скорый получил свое. Свой арест и желательно на очень долгий срок. Ибо, если это правда, то получается у нас под носом один местный «царек» отбирает у детей детство, злостно ими пользуется, цинично выращивая себе будущую рабочую силу. Честно, корректных слов мне сейчас очень не хватает, — подчеркнул Игорь Негулевский.

Напомним, ранее местные жители села Кавказ пожаловались на жестокое обращение к животным, которые содержатся на территории хозяйства Николая Скорого «Прометей». В связи с этим полиция Николаевской области начала расследование по факту жестокого обращения с животными в селе Кавказ.

Сам Николай Скорый заявлял, что не считает свои действия в отношении животных, которых держит на улице зимой, жестокими.