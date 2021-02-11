Бывший депутат Николаевского областного совета, владелец хозяйства «Прометей» в Березнеговатском районе Николай Скорый заявил, что не считает свои действия в отношении животных, которых держит на улице зимой, жестокими.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу НИС-ТВ.

Свои действия в отношение животных Николай Скорый объяснил тем, что существует особый метод по содержанию животных – беспривязный, характерный для скота мясного направления.

– Есть такой курганный способ содержания животных, беспривязный. Он применялся, особенно, для скота мясного направления. Выкладывается г-образная скирда, чтоб скот имел право только защититься от ветра. Это самое главное. И желательно, чтоб он ходил на возвышенность, когда ему надо ночевать, - сказал Николай Скорый.

Напомним, вчера, 10 февраля сотрудники правоохранительных органов и зоозащитники проверили условия, в которых находятся больше 300 коров хозяйства «Прометей» в селе Кавказ в Березнеговатском районе.