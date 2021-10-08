Народная депутатка Анна Скороход из группы «За будущее», в которую входил и умерший Антон Поляков, потеряла сознание в Раде.

Об этом пишет Obozrevatel, ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что к Верховной Раде прибыла карета скорой помощи.

Почему у Скороход резко ухудшилось самочувствие и в каком состоянии она пребывает сейчас — не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что автомобиль такси, в котором обнаружили тело народного депутата Антона Полякова, изъяли.

Вскрытие показало, от чего скончался Поляков.