15 октября в селе Галициново неподалеку от Николаева перевернулся прицеп КАМАЗа, груженный зерном.

Об этом сообщили на редакционную почту НикВести.

Отмечается, что грузовик, выполняя разворот, перевернул один из прицепов. Зерно посыпалось в канал для сброса воды. В сообщении также говорится, что упавший прицеп сколол бетонные плиты на краю канала.

Напомним, в сентябре на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.