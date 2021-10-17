Вчера вечером, 16 октября, в селе Семеновка Арбузинского района Николаевской области ударом ножа был ранен 25-летний местный житель. По дороге в больнице он умер.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что накануне вечером потерпевший отдыхал в компании знакомых возле местного магазина, где они все вместе выпивали. Во время отдыха между ним и 23-летним жителем Южноукраинска возник конфликт, в ходе которого тот ударил парня ножом в грудь и скрылся.

Друзья пострадавшего сразу повезли раненого навстречу бригаде скорой помощи, однако в пути он умер.

Тело парня направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления местонахождения злоумышленника и его задержания.

Напомним, 4 октября, правоохранители задержали в Николаеве гражданина, который угрожал холодным оружием прохожим.