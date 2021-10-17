Вчера вечером, 16 октября, в ходе драки сотрудник управления полиции охраны, который находился вне службы, в ходе драки с прохожими получил ножевые ранения живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области, инцидент произошел около 22:15 в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной.

— Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку, — отмечают в полиции.

В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован.

Полицейские задержали 40-летнего мужчину, который предположительно и ранил полицейского.

— Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Его следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Покушение на умышленное убийство», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что вечером, 16 октября, в селе Семеновка Арбузинского района Николаевской области ударом ножа в грудь был ранен 25-летний местный житель. По дороге в больницу он умер.