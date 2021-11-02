В одной из воинских частей Днепропетровской области 31 октября обнаружили солдата срочной службы с травмой головы возле казармы.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Его госпитализировали в больницу, где он скончался 1 ноября.
Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.
Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, утром 2 апреля один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Он прибыл на обучение месяц назад.
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
В одной из воинских частей Днепропетровской области 31 октября обнаружили солдата срочной службы с травмой головы возле казармы.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Его госпитализировали в больницу, где он скончался 1 ноября.
Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.
Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, утром 2 апреля один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Он прибыл на обучение месяц назад.