В одной из воинских частей Днепропетровской области 31 октября обнаружили солдата срочной службы с травмой головы возле казармы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Его госпитализировали в больницу, где он скончался 1 ноября.

Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.