Суд предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов у Владимира Шорникова, подозреваемого в законченном покушении на убийство николаевского предпринимателя Михаила Титова.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следственным судьей Дмитрием Тишко было рассмотрено ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное изъятие биологических образцов.

Владимир Шорников подозревается в том, что 06 апреля 2020 года, находясь в заранее подготовленном месте на техническом этаже дома по улице Севастопольской в Николаеве, выстрелил из карабина «Сайга» в Михаила Титова, в результате чего тот получил огнестрельное ранение шеи.

После этого подозреваемый покинул место совершения уголовного правонарушения, оставив там оружие. Кроме того, во время личного обыска у подозреваемого был обнаружен пистолет Макарова с патронами, на который он не имел разрешения.

Прокурор ходатайствовала о предоставлении разрешения о принудительном изъятии биологических образцов, в частности крови и слюны, поскольку подозреваемый отказался предоставлять их добровольно.

«Биологические образцы необходимы для установления возможной причастности подозреваемого к совершению покушения на убийство», — говорится в сообщении.

Сам Владимир Шорников сообщил, что отказывается предоставлять биологические образцы, поскольку не доверяет органу досудебного расследования.

Защитник возразил против удовлетворения ходатайства, отметил, что его клиента незаконно задержали в порядке ст.208 УПК Украины, изъятый у него пистолет Макарова подбросили во время задержания, а сами образцы могут быть использованы для создания искусственных доказательств.

Кроме этого, он отметил, что в законодательстве Украины не установлен детальный механизм проведения отъема биологических образцов, а потому это является нарушением Европейской конвенции по правам человека и может привести к чрезмерным страданиям подозреваемого.

«По результатам рассмотрения, с учетом того факта, что отобрание образцов необходимо для установления причастности подозреваемого к совершению вышеупомянутого уголовного правонарушения или опровержения этого обстоятельства, с целью недопущения чрезмерных страданий последнего, следователь судья Дмитрий Тишко постановил разрешить принудительное изъятие биологических образцов», — говорится в сообщении.

Ранее Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения Владимиру Шорникову в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как известно, Владимира Шорникова задержали в ночь на 12 октября. Позже стало известно, что его вычислили по ДНК, найденной на его окурках и оружии.

После этого подозреваемый заявил, что не причастен к преступлению, а с пострадавшим у него были нормальные отношения.