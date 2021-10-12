Подозреваемого в стрельбе в николаевского бизнесмена Михаила Титова в апреле 2020 года вычислили по ДНК, найденной на его окурках и оружии.

Об этом написала на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

— На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевщины постоянно расширяли круг поиска. Совпадение случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии, и указали на лицо стрелка, — написала она.

Ирина Венедиктова добавила, что одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали фигуранта покушения на заказное убийство. Мужчина является известной личностью в криминальных кругах.

По информации «Преступности.НЕТ», задержан четырежды судимый Владимир Шорников, именно он осуществил стрельбу из карабина «Сайга». Ранее сообщалось, что Владимир Шорников фигурирует в деле о мошенничестве.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников.

В комментарии издани НикВести Карен Саркисян заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.