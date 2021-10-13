Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения Владимиру Шорникову, который является фигурантом дела о покушении на николаевского бизнесмена Михаила Титова.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Эксперт сделал вывод, что изъятый у Владимира Шорникова пистолет Макарова является боевым, он изготовлен заводским способом без изменений в конструкции. Он снаряжен восемью боевыми патронами и не имеет номера для идентификации.

Потерпевшей по делу признали супругу Михаила Титова Анну Титову. Прокурор подчеркнула, что Михаила Титова не раз вызывали к следователю и направляли повестки его адвокату, но он так и не появился. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что Владимиру Шорникову предложили сдать ДНК-тест после задержания, чтобы исключить сомнения в совпадениях на окурках. Тот отказался.

Суд изучил протоколы, приобщенные к материалам. Выяснилось, что следы ДНК были обнаружены не только на оружии, но и на решетке стены технического этажа — ее спилили для того, чтобы был доступ и видимость в сторону «Техноконтракта».

Также выяснилось, что у Владимира Шорникова есть брат-близнец. Прокурор спросила подозреваемого о судимости в начале 2000-х, которая связана с оружием. Он ответил, что судили его брата-близнеца Константина. Судья переспросила прокурора, мог ли это быть брат из-за схожести ДНК.

Как известно, Владимира Шорникова задержали в ночь на 12 октября. Позже стало известно, что его вычислили по ДНК, найденной на его окурках и оружии.

После этого подозреваемый заявил, что не причастен к преступлению, а с пострадавшим у него были нормальные отношения.

Ранее сообщалось, что Владимир Шорников фигурирует в деле о мошенничестве.