Владимир Шорников, подозреваемый в покушении на Михаила Титова, которое произошло в апреле 2020 года в Николаеве, заявил, что не причастен к преступлению, а с пострадавшим у него были нормальные отношения.

Об этом он сказал во время заседания по избранию меры пресечения в Центральном районном суде Николаева, пишут НикВести. Трансляцию заявления Владимира Шорникова вела журналистка Мария Дорохина.

Подозреваемый утверждает, что никогда не имел конфликтов с Михаилом Титовым, а в день попытки его убийства находился дома. Он заявил, что за две недели до происшествия вышел под залог по другому делу, в котором является фигурантом, и два месяца после не покидал дом. Он также не смог объяснить, откуда на ружье, из которого стреляли в Михаила Титова, взялось его ДНК.

— Я никоим образом не причастен к покушению на убийство Титова. У меня не было с этим человеком конфликтов или разногласий никогда. У нас всегда были нормальные отношения, мы никогда не ссорились, и спорных вопросов между нами не существовало. Если говорить о том, что указывается в подозрении, я никоим образом не был возле этого «Техноконтракта». Более того, я был освобожден 18 марта 2020 года под залог, два месяца не выходил из дома. Когда там... в начале апреля было совершено на него покушение. Не даже объяснить тяжело, каким образом могло оказаться мое ДНК на оружии, как написано следователем, прокурором. Объяснить этого на данный момент я не могу, может быть, со временем придут какие-то мысли, — сказал Владимир Шорников.

Владимир Шорников

Он добавил, что на подготовку «такого дела» необходимо больше двух недель. Также он заявил, что у него никогда не было оружия, и он нигде не обучался стрельбе.

— Однозначно я был с семьей, прошло две недели с моего освобождения. Как минимум, на подготовку такого дела нужно определенное время. Как было описано в интернете, действовал профессионал, который подготовился основательно. Мало того, я только один раз в своей жизни был на охоте, и то пили водку и не стреляли ни с огнестрельного, ни с гладкоствольного ружий. Для меня рыбалка самый лучший отдых. По отношению ко мне это вообще не вяжется. Я не служил, не воевал. Нет и никогда не было у меня оружия, которым я пользовался, — сказал он.

Владимир Шорников также утверждает, что пистолет, найденный у него во время задержания, ему подкинул сотрудник КОРДа.

— Один из полицейских КОРДа вытянул майку и сунул мне под трусы пистолет. И в момент проведения я сказал, что мне только что кто-то что-то назад сунул, я не знал, что это. Было зафиксировано на камере, что у меня задрана майка, вытянуты трусы. Я ехал за рулем машины, пистолет находится сзади. Это, во-первых, неудобно, а во-вторых, я бы в трусы пистолет не засунул. Думаю, это было сделано для того, чтобы ДНК попало на это оружие. Это было сфальсифицировано сотрудниками полиции. Так же сфальсифицировано мое ДНК на том оружие, которое нашли, — добавил подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали фигуранта покушения на заказное убийство. Мужчина является известной личностью в криминальных кругах.

По информации «Преступности.НЕТ», задержан четырежды судимый Владимир Шорников, именно он осуществил стрельбу из карабина «Сайга». Ранее сообщалось, что Владимир Шорников фигурирует в деле о мошенничестве.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозреваемого в покушении на Михаила Титова вычислили по окуркам.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников.

В комментарии издани НикВести Карен Саркисян заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.