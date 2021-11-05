Следственный судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко продлил Алексею Тумко срок содержания под стражей до 2 января 2022 года, который вместе со своим сыном Алексеем Казимировым подозревается в вымогательстве и угрозах убийством.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Адвокат подозреваемого просил проводить заседание в закрытом режиме, ссылаясь на исследование, в том числе, медицинской документации относительно его клиента. Следственный судья Иван Дирко отказал — для рассмотрения в закрытом режиме не было оснований.

Прокурор Ольга Добринова отметила, что риски не изменились, в частности, подозреваемый сможет скрываться от суда, влиять на потерпевшего и свидетелей, продолжать совершать уголовные правонарушения.

Подозреваемый Алексей Тумко был против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья. Отмечал, что не требовал денежных средств и не наносил потерпевшему удары. Кроме того, уверял, что в случае изменения меры пресечения найдет своего сына Алексея Казимирова, который также является фигурантом указанного производства и находится в розыске, и обяжет его прийти в суд с целью доказательства своей невиновности.

Защитники возражали против удовлетворения ходатайства о продлении сроков содержания под стражей, настаивая на том, что риски надуманы и основываются на предположениях.

По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья все же принял решение продлить меру пресения 71-летнему Алексею Тумкову.

Как известно, 15 сентября скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров вместе со своим отцом Алексеем Тумко в составе преступной группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Позже, 16 сентября в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по избранию меры пресечения Алексею Тумко — отцу скандально известного Алексея Казимирова.

22 сентября Алексей Казимиров в четвертый раз не явился в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения. После этого суд дал разрешение на его задержание с целью принудительного привода в суд.

Алексей Казимиров находится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». По указанной информации его ищут сотрудники Заводского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, как скрывающегося от органов досудебного расследования.

По данным МВД, Алексей Казимиров исчез 5 октября. Вероятно, тогда было вынесено постановление суда, давшее разрешение задержать подозреваемого.

Ранее в СМИ сообщалось, что разыскиваемый не выезжал за пределы Украины по своему заграничному паспорту.