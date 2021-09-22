Разыскиваемый Алексей Казимиров не выезжал за пределы Украины по своему заграничному паспорту.

Об этом пишут Преступности.НЕТ со ссылкой на собеседника в Офисе Генерального прокурора.

Последний раз Алексей Казимиров официально пересекал границу в начале сентября — летал в Египет — и вернулся спустя шесть дней. После вручения ему подозрения он не пересекал границу в погранпунктах, используя свой загранпаспорт.

Собеседник в Генпрокуратуре удивлен, что сотрудники николаевских СБУ и прокуратуры довели ситуацию до потери из вида Алексея Казимирова. По его словам, стоило с самого начала действовать более решительно и задерживать фигуранта дела и доставлять в суд.

— Кроме того, собеседник в недоумении, почему с момента, как Алексей Казимиров начал игнорировать повестки к следователю и в суд, следствие не обратилось в суд с ходатайством о разрешении задержать подозреваемого с целью доставки в суд для избрания меры пресечения. Он отметил, что такая санкция также позволила бы зайти в дом подозреваемого и обеспечить его привод. То, что прокурор со следователем до сих пор не получили у суда разрешение на задержание, собеседник считает показателем низкого профессионализма, — пишет СМИ.

В среду, 22 сентября, скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров, подозреваемый в вымогательстве, в четвергтый раз не явился в Центральный районный суд для избирания меры пресечения. На заседании сообщили, что его уже объявили в международный розыск. Найти его поручили Управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Ранее Алексей Казимиров не вышел из своего дома к оперативникам, которые принесли постановление о принудительном приводе в суд, из-за «оказания на него психологического давления».

В понедельник Алексей Казимиров в третий раз не явился в суд для избрания меры пресечения.

До этого Алексей Казимиров дважды не являся на избрание меры пресечения. В первый раз он якобы находился на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус. Во второй раз его защитник сообщил, что Алексею Казимирову стало плохо после того, как он узнал, что его отца арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Подтверждений этому предоставлено не было. Следственный судья Светлана Скрипченко постановила обеспечить принудительный привод подозреваемого на заседание.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.