В среду, 22 сентября, скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров, подозреваемый в вымогательстве, в четвергтый раз не явился в Центральный районный суд для избирания меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент НикВести из зала суда.

Как известно, 15 сентября он и его отец Алексей Тумко в составе группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

На судебное заседание пришёл только его адвокат Николай Трушников. Он сказал, что ему не известно, где его клиент.

Прокурор Ольга Добринова заявила, что у них тоже нет новых данных о том, где он. Фактически, он скрывается.

Также подозреваемый ни разу не явился к следователю. На заседании сообщили, что его уже объявили в международный розыск. Найти его поручили Управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Адвокат сказал, что можно избрать меру пресечения подозреваемому можно и без него. В итоге следственный судья Светлана Скрипченко отложила избрание меры пресечения до момента его поимки.

Ранее Алексей Казимиров не вышел из своего дома к оперативникам, которые принесли постановление о принудительном приводе в суд, из-за «оказания на него психологического давления».

В понедельник Алексей Казимиров в третий раз не явился в суд для избрания меры пресечения.

До этого Алексей Казимиров дважды не являся на избрание меры пресечения. В первый раз он якобы находился на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус. Во второй раз его защитник сообщил, что Алексею Казимирову стало плохо после того, как он узнал, что его отца арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Подтверждений этому предоставлено не было. Следственный судья Светлана Скрипченко постановила обеспечить принудительный привод подозреваемого на заседание.

Алексей Казимиров известен тем, что 21 февраля 2011 года в Николаевеза рулем своего автомобиля «Mercedes» сбил насмерть 20-летнюю Юлию Каланчеву — девушка скончалась на месте происшествия. Водитель Mercedes с места происшествия скрылся, но вскоре был установлен и задержан. В итоге Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным в гибели Каланчевой и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Однако, спустя месяц после того, как Казимиров был этапирован в колонию Херсонской области, 20 июля 2012 года Белозерский районный суд Херсонской области отпустил его на свободу, ссылаясь на якобы найденную у него «смертельную болезнь» — прогрессирующую опухоль мозга. Тогда заключение о его болезни выдала Больница скорой медицинской помощи, руководителем которой является экс-депутат Николаевского городского совета Александр Демьянов. Однако, несмотря на это, вполне здоровый осужденный Казимиров не раз был замечен после этого гуляющим по городу, часто появляющимся в ночных клубах, барах Николаева.

Ранее сообщалось, что «смертельно больной» убийца Казимиров гуляет по городу и ест шаурму. Кроме того, николаевский убийца вместо колонии ходит на футбол и катается на новой машине.

Весной 2015 года он получил 4 административных протокола, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.