Возле администрации Центрального района в Николаеве на пандусе с тактильной плиткой установили бетонные полусферы для ограничения проезда.
Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал Роман Ильюк.
Архитектурные формы находятся возле пешеходного перехода на пересечении Инженерной и Никольской, на одном квартале с администрацией Центрального района. Примечательно, что ремонт тротуара там проводился недавно.
На его краю обустроили специальный съезд для маломобильных групп населения — людей с инвалидностью, родителей с колясками. Также пандус выложили тактильной плиткой, предназначенной для людей с нарушением зрения.
Отметим, что напротив перехода находится недострой, обнесенный забором, который занимает и тротуарную часть улицы. То есть переходить дорогу в данном месте людям с инвалидностью небезопасно. Вероятно, в связи с этим и установили сферы. Однако, остается непонятным, зачем тогда ремонтировали тротуар и обустраивали съезд с тактильной плиткой.
Примечательно, что, согласно снимкам 2015 года со спутника, размещенных в Google-картах, тротуар по инженерной был застелен плиткой и находился в нормальном состоянии.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец раскритиковал пандус, который недавно появился на одном из входов в Каштановый сквер.
Напомним, недавно Юрий Степанец, передвигаясь на инвалидной коляске, упал на улице Соборной и получил ссадину на лице. Он в очередной раз отметил, что тротуары в Николаеве не предназначены для людей с инвалидностью, даже в центре города.
В апреле сообщалось, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.
Ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Возле администрации Центрального района в Николаеве на пандусе с тактильной плиткой установили бетонные полусферы для ограничения проезда.
Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал Роман Ильюк.
Архитектурные формы находятся возле пешеходного перехода на пересечении Инженерной и Никольской, на одном квартале с администрацией Центрального района. Примечательно, что ремонт тротуара там проводился недавно.
На его краю обустроили специальный съезд для маломобильных групп населения — людей с инвалидностью, родителей с колясками. Также пандус выложили тактильной плиткой, предназначенной для людей с нарушением зрения.
Отметим, что напротив перехода находится недострой, обнесенный забором, который занимает и тротуарную часть улицы. То есть переходить дорогу в данном месте людям с инвалидностью небезопасно. Вероятно, в связи с этим и установили сферы. Однако, остается непонятным, зачем тогда ремонтировали тротуар и обустраивали съезд с тактильной плиткой.
Примечательно, что, согласно снимкам 2015 года со спутника, размещенных в Google-картах, тротуар по инженерной был застелен плиткой и находился в нормальном состоянии.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец раскритиковал пандус, который недавно появился на одном из входов в Каштановый сквер.
Напомним, недавно Юрий Степанец, передвигаясь на инвалидной коляске, упал на улице Соборной и получил ссадину на лице. Он в очередной раз отметил, что тротуары в Николаеве не предназначены для людей с инвалидностью, даже в центре города.
В апреле сообщалось, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.
Ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.