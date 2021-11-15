Возле администрации Центрального района в Николаеве на пандусе с тактильной плиткой установили бетонные полусферы для ограничения проезда.

Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал Роман Ильюк.

Архитектурные формы находятся возле пешеходного перехода на пересечении Инженерной и Никольской, на одном квартале с администрацией Центрального района. Примечательно, что ремонт тротуара там проводился недавно.

На его краю обустроили специальный съезд для маломобильных групп населения — людей с инвалидностью, родителей с колясками. Также пандус выложили тактильной плиткой, предназначенной для людей с нарушением зрения.

Отметим, что напротив перехода находится недострой, обнесенный забором, который занимает и тротуарную часть улицы. То есть переходить дорогу в данном месте людям с инвалидностью небезопасно. Вероятно, в связи с этим и установили сферы. Однако, остается непонятным, зачем тогда ремонтировали тротуар и обустраивали съезд с тактильной плиткой.

Примечательно, что, согласно снимкам 2015 года со спутника, размещенных в Google-картах, тротуар по инженерной был застелен плиткой и находился в нормальном состоянии.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец раскритиковал пандус, который недавно появился на одном из входов в Каштановый сквер.

Напомним, недавно Юрий Степанец, передвигаясь на инвалидной коляске, упал на улице Соборной и получил ссадину на лице. Он в очередной раз отметил, что тротуары в Николаеве не предназначены для людей с инвалидностью, даже в центре города.

В апреле сообщалось, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.

Ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.