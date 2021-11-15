Депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец раскритиковал пандус, который недавно появился на одном из входов в Каштановый сквер.

Конструкцию установили с нарушением государственных строительных норм, из-за чего люди на инвалидных колясках не могут безопасно передвигаться по ней, написал Юрий Степанец на своей странице в Facebook.

— Если бы в Департаменте (ЖКХ, — прим.) прочитали все требования ГСН, то возможно бы воздержались от таких громких слов (ранее Департамент сообщал, что пандус установили, согласно всем нормам, — прим.), ведь угол, предусмотренный нормами, может сохранить жизнь и здоровье лицу с инвалидностью, а не будет гарантировать ему приключения в виде американских горок, — написал Юрий Степанец.

Депутат вместе с внештатным советником городского головы Ольгой Виноградовой лично убедились в том, что пандус — небезопасный. Они уже направили обращения в Департамент ЖКХ для решения вопроса.

— По факту мы имеем: недоступный и опасный пандус в центре города; архитектурное решение в стиле «хай так» в том же историческом центре города, — подчеркнул Юрий Степанец.

Напомним, ранее Юрий Степанец, передвигаясь на инвалидной коляске, упал на улице Соборной и получил ссадину на лице. Он в очередной раз отметил, что тротуары в Николаеве не предназначены для людей с инвалидностью, даже в центре города.

В апреле сообщалось, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.

Ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.