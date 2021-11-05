На ступеньках Каштанового сквера в центре города появился пандус.

Об этом информируют на странице Департамента ЖКХ Николаевского горсовета в Facebook.

Сообщается, что в ведомстве продолжают оборудовать пандусы на значимых для города объектах.

— Ход с поручнями пригодится людям с инвалидностью, родителям с детьми в колясках, беременным женщинам и пожилым людям. Пандус отвечает всем требованиям ГСН, — отмечают в департаменте.

Напомним, депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец, передвигающийся на инвалидной коляске, упал на улице Соборной и получил ссадину на лице. Он в очередной раз отметил, что тротуары в Николаеве не предназначены для людей с инвалидностью, даже в центре города.

В апреле сообщалось, что в Николаеве меньше 30% учреждений социальной направленности оборудованы пандусами и другими необходимыми удобствами для людей с инвалидностью.

Ранее НикВести писали, насколько Николаев адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и какие перспективы в этом направлении ожидают город в будущем.