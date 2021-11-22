Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян в армейские корпуса оккупационной власти.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в «соединениях и частях» так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.

Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.

Кроме того, по данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.