Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян в армейские корпуса оккупационной власти.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в «соединениях и частях» так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.
Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.
Кроме того, по данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь «следует ожидать на провокации».
Боевики на Донбассе попросили Россию разрешить призвать на военную службу россиян в армейские корпуса оккупационной власти.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Боевики просят Россию разрешить на официальном уровне призывать российских граждан на военную службу по контакту в «соединениях и частях» так называемого 1-го и 2-го армейских корпусов.
Также отмечается, что командование Вооруженных сил России продолжает активную агитацию населения ОРДЛО для прохождения военной службы. При этом заключить контракт могут все желающие, включая уголовников и наркозависимых.
Кроме того, по данным разведки, с 15 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях боевики начали сборы военнообязанных запаса. С резервистами проводят занятие по боевой подготовке.
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину российских сил в следующем году. По его словам, теперь «следует ожидать на провокации».