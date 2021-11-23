За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что зафиксировано три нарушения режима тишины с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь дважды, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм. Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — удовлетворительное, другого — тяжелое.

По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли отважится на полномасштабную войну, несмотря на маневры у границ.