Патрульная полиция Николаевской области опубликовала видео с нагрудной камеры инспектора в момент столкновения четырех грузовиков на автодороге «Одесса – Николаев».

Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Указывается, что инспекторы остановили автомобиль Mercedes за грубое нарушение правил дорожного движения, а именно за нарушение требований дорожной разметки 1.3 «Двойная сплошная линия» ПДД Украины.

Патрульные остановили автомобиль на участке дороги с хорошей обзорностью, без подъемов и спусков, а также с включенными специальными сигналами для привлечения внимания других участников дорожного движения.

— Во время проверки водителя по имеющимся базам данных, на месте остановки произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовых транспортных средств. По предварительной информации, водитель грузовика DAF, по неизвестным причинам, совершил столкновение с другими остановившимися перед ним грузовыми транспортными средствами. Все обстоятельства дела и причины ДТП устанавливают следователи, – сказано в сообщении.

Напомним, что днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.

Позже в сети опубликовали видео масштабной аварии с участием четырех грузовиков, которая произошла 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев».