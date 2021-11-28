Опубликовано видео масштабной аварии с участием четырех грузовиков, которая произошла 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев».

Соответствующее видео опубликовано в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На видео видно, что одну полосу движения заняли три автомобиля – черный кроссовер Mercedes, позади него стояла патрульная машина, а за ней находился синий грузовик Renault. По всей видимости, на этой же полосе стоял грузовик Volvo FN.

Исходя из видео, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу, где врезался в другую грузовую машину MAN и от удара отлетел в Volvo FN. Вероятно, водитель DAF не заметил, что по встречной полосе движется транспорт.

Напомним, что днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.