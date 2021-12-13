В Николаевской области по состоянию на 13 декабря выявили 236 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 пациентов умерли.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2920 (+0) работников учреждений здравоохранения, умерли 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 302, всего – 103651. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3150.
В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, как следствие, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход Винницкой и Хмельницкой областей из «красной» зоны, Николаевщина при этом не покидает зону максимального уровня эпидемической опасности.
При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области снижается. По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 459 человек и 3 человека умерли.
Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Николаевской области по состоянию на 13 декабря выявили 236 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 пациентов умерли.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
Пациенты по месту жительства:
На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2920 (+0) работников учреждений здравоохранения, умерли 45 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 302, всего – 103651. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3150.
В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, как следствие, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход Винницкой и Хмельницкой областей из «красной» зоны, Николаевщина при этом не покидает зону максимального уровня эпидемической опасности.
При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области снижается. По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 459 человек и 3 человека умерли.
Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.