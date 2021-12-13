В Николаевской области по состоянию на 13 декабря выявили 236 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 пациентов умерли.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Пациенты по месту жительства:

Николаев — 67331 (+139);

Первомайск — 6387 (+18);

Южноукраинск — 3562 (+16);

Вознесенск — 2582;

Очаков — 1792 (+5).

На других территориях за минувшие сутки зарегистрировано 58 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболевание COVID-19 установлено у 2920 (+0) работников учреждений здравоохранения, умерли 45 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 302, всего – 103651. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3150.

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, как следствие, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход Винницкой и Хмельницкой областей из «красной» зоны, Николаевщина при этом не покидает зону максимального уровня эпидемической опасности.

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области снижается. По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 459 человек и 3 человека умерли.

Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.