В Венгрии выявлено два случая заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», это первые случаи в стране с момента обнаружения нового штамма в мире.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главного санитарного врача Венгрии Сесилии Мюллер, большинство новых случаев заражения COVID-19 в Венгрии по-прежнему вызваны «Дельта» штаммом.

Отметим, что штамм «Омикрон» выявлен по соседству с Украиной в еще двух странах, а именно в Румынии и России.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что штамм «Омикрон» в Украине может появиться уже на этой неделе.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.

Напомним, что по оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.

Ранее ученые предположили, что COVID мог мутировать в штамм «Омикрон» с помощью простуды или ВИЧ.