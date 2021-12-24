Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, два из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

По состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.

До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.