Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, два из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении.
В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
По состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
— За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы три нарушения режима прекращения огня, два из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, — говорится в сообщении.
В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
По состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак