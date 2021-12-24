На территории взводного опорного пункта ВСУ в Луганской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника 1999 года рождения из поселка Белозерка Херсонской области.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Предварительно установлено, что во время ночного дежурства боец покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из штатного оружия.
В то же время рассматриваются и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до суицида и нарушение правил обращения с оружием.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
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На территории взводного опорного пункта ВСУ в Луганской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника 1999 года рождения из поселка Белозерка Херсонской области.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Предварительно установлено, что во время ночного дежурства боец покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из штатного оружия.
В то же время рассматриваются и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до суицида и нарушение правил обращения с оружием.
Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.
До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак