На территории взводного опорного пункта ВСУ в Луганской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника 1999 года рождения из поселка Белозерка Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Предварительно установлено, что во время ночного дежурства боец покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из штатного оружия.

В то же время рассматриваются и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до суицида и нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.

До этого, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.