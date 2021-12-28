Во вторник в Николаеве из-за непогоды возможны временные перебоев в работе специальной линии связи «101».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Если возникли проблемы, необходимо обращаться по телефонам: (0512) 30 45-17 и (0512) 30 45 18 или 112.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.

С ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан при возможности работать дистанционно, не выходить на работу и оставаться дома.