Сегодня, 5 января, в связи с ремонтными работами на участке по улице Гаражная, 29 будет прекращено водоснабжение до 17.00 в ближайших домах.

Об этом информирует пресс-служба «Николаевводоканала».

В частности, воды не будет в микрорайоне Казарского.

Ранее депутаты Николаевского городского совета одобрили 15 миллионов гривен овердрафта для коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Ранее исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка. Речь идет о полной реконструкции очистных сооружений водопровода, а также модернизации насосной станции водопровода 1-го подъема, строительстве блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.