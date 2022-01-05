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Сегодня, 5 января, в связи с ремонтными работами на участке по улице Гаражная, 29 будет прекращено водоснабжение до 17.00 в ближайших домах.
Об этом информирует пресс-служба «Николаевводоканала».
В частности, воды не будет в микрорайоне Казарского.
Ранее депутаты Николаевского городского совета одобрили 15 миллионов гривен овердрафта для коммунального предприятия «Николаевводоканал».
Ранее исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка. Речь идет о полной реконструкции очистных сооружений водопровода, а также модернизации насосной станции водопровода 1-го подъема, строительстве блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.
Сегодня, 5 января, в связи с ремонтными работами на участке по улице Гаражная, 29 будет прекращено водоснабжение до 17.00 в ближайших домах.
Об этом информирует пресс-служба «Николаевводоканала».
В частности, воды не будет в микрорайоне Казарского.
Ранее депутаты Николаевского городского совета одобрили 15 миллионов гривен овердрафта для коммунального предприятия «Николаевводоканал».
Ранее исполнительный комитет согласовал намерение коммунального предприятия «Николаевводоканал» взять кредит 20 миллионов евро у Европейского инвестиционного банка. Речь идет о полной реконструкции очистных сооружений водопровода, а также модернизации насосной станции водопровода 1-го подъема, строительстве блок временного хранения ила на очистных сооружениях канализации.