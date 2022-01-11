Экоактивистка Инна Тимченко сомневается в том, что оскорбления в соцсети Facebook поступали ей со взломанного аккаунта директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктора Коваля. Она предполагает, что он писал ей их сам.

Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Инна Тимченко рассказала, что после инцидента с перепиской в соцсети обратилась в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, полицию и киберполицию.

— На сегодняшний день я обратилась в Минсреды, полицию и киберполицию. Думаю, проверить был ли взломан профиль не так сложно. Однако в том формате, в котором он (Виктор Коваль, — прим.) высказывался (в личных сообщениях, — прим.), он и в комментариях так высказывался. Сомневаюсь, что это…(было не он, — прим.), — сказала Инна Тимченко.

По словам общественницы, она и ранее видела оскорбительные высказывания Виктора Коваля в адрес сотрудников Нацпарка, которых он вынуждал увольняться из-за несогласия с его назначением на должность директора. Позже он удалял эти комментарии.

— Почему им это конкретно говорилось? «Вы собирали подписи в поддержку предыдущего руководства? Тогда получайте это (неприемлемые условия работы и увольнение, — прим.), либо опровергайте, либо скажите, кто вас к этому подтолкнул». И т.д. Были очень некрасивые вещи. Он очень некрасиво вел себя в комментариях к этим людям, — отметила Инна Тимченко.

Она также рассказала, что Виктор Коваль увольнял сотрудников, имеющих социальные статусы.

— Он увольнял людей даже с социальным статусом. Например, там была многодетная мать либо работник — участник АТО. Ставил им определенные условия, из-за которых они не могли работать. Они боялись, что их уволят по статье. Например, человек живет на Кинбурне, а ему говорят, что он должен каждое утро приезжать в Очаков. Если не приезжает, ему ставят прогул и увольняют, — рассказала Инна Тимченко.

Напомним, директор Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктор Коваль пустился в оскорбления в адрес экоактивистки Инны Тимченко, которая ранее рассказала о жалобах на него сотрудников учреждения. Позже он заявил, что его страницу в Facebook взломали и что все сообщения писал не он. Для того, чтобы доказать это или опровергнуть, было направлено заявление в киберполицию.

До этого бывшие сотрудники парка заявили о том, что Виктор Коваль вынуждает людей увольняться и оскорбляет их. Инна Тимченко поддержала работников «Белобережья Святослава», после чего оскорбления посыпались и в ее адрес.