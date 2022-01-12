Арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» на улице Соборной в Николаеве продолжает разрушаться. На некоторых буквах отслоились пластиковые конструкции, оголив светодиодную подсветку с проводами.

Об этом сообщает главред НикВести Олег Деренюга в своем Telegram.

— Проходит очередная неделя, как разбитая стелла продолжает разваливаться на глазах у всех, в том числе чиновников, ежедневно получающих на свое содержание больше 1 миллион гривен в день, — написал Олег Деренюга.

Он опубликовал свежие фото разрушающейся фотозоны. На них видно, что пластиковое сердце надписи «I LOVE MYKOLAIV» еще больше разрушилось. К поврежденным буквам на этот раз «присоединилась» буква «V».

— И вот стою я и смотрю я на разбитые буквы «I LOVE MYKOLAIV»… А если завтра ребенок полезет в это разбитое сердце и его ударит током, кто за это будет отвечать? Может убрали бы их уже, если невозможно оперативно обслуживать? Или освободили место для ларька, бочки с квасом? — написал Олег Деренюга.

Журналист посетовал, что разрушающаяся фотозона в центре города — это не единственный проблемный объект, который не замечает городская власть.

— И если б речь шла только об этом месте. В городе плывет только уложенная плитка, перестает работать фонтан, разваливается буквально недавно открытый сквер возле «Надежды». Даже эти модные светящиеся прямоугольники давно не светятся. Засохшие самшиты в сквере возле НКИ так толком и не пересадили. Болларды возле букв «МИ», в которые врезалась машина, уже почти год не могут заменить. Можно перечислять бесконечно. Ощущение, что в городе всем все равно, и никто не следит за благоустройством и качеством принимаемых работ, — написал Олег Деренюга.

Олег Деренюга иронично предложил перенести сюда арт-объекты, установленные организацией «МрійДій» рядом с Соборной площадью, чтобы они закрыли поврежденную надпись «I LOVE MYKOLAIV».

Как сообщалось, по состоянию на 3 января ремонтом поврежденной в конце декабря надписи никто не занимался.

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.

В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.

Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.