Поврежденный в конце декабря арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» до сих пор не отремонтировали — сердце и буквы продолжают разрушаться.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, в конце декабря камера видеонаблюдения зафиксировала, что компания молодых людей сначала распивала напитки возле фотозоны, после чего один из парней ударил кулаком сердце арт-объекта.

Отметим, что на проломленной панели, помимо пробоины, образовались еще и трещины, которые увеличиваются. Также на фотозоне повреждены буквы «А» и «Y».

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.

В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.

Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.