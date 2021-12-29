В центре Николаева на пересечении улиц Соборной и проспекта Центрального трое неизвестных повредили арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», который открыли в 2018 году ко Дню города.

Видео инцидента опубликовал начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что компания молодых людей сначала распивала напитки возле фотозоны, после этого один из парней ударил кулаком арт-объект. В итоге они разбежались.

— Если серьезно, то трое ребят развязно, весело и уверенно вели себя, пока не повредили наше с вами имущество, после чего трусливо разбежались, как щенки от топания ногой. Мне стыдно за них. Надеюсь, что один из их родителей это увидит и принесет извинения за них, поскольку на храбрость этих ребят я не надеюсь, — прокомментировал Дмитрий Канарский.

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Сообщалось, что инсталляция «I LOVE MYKOLAIV» периодически страдает от актов вандализма. Надпись повреждали в апреле 2019 года, а также разбивали в феврале 2020-го.

В марте 2019 года арт-объект загородили торговыми палатками, в которых продавали сувениры и игрушки.

Как известно, арт-объект «I LOVE MYKOLAIV» был установлен в Николаеве ко Дню города в 2018 году за средства меценатов и передан на баланс Департамента ЖКХ.