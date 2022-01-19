В суд направлен обвинительный акт в отношении Алексея Тумко — отца скандально известного Алексея Казимирова. Его обвиняют в вымогательстве, угрозах физической расправой — по предварительному сговору группы лиц.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

— В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый вместе со своим 32-м летним сыном требовали от местного жителя, чтобы он за свои средства отремонтировал машину, которая находилась в их пользовании, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований. Стоимость ремонта злоумышленники оценили в 800 долларов, — сказано в сообщении.

Материалы для другого фигуранта — Алексея Казимирова, находящегося в розыске, выделены в отдельное производство.

Напомним, ранее следственный судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко продлил до 17 января 2022 года арест Алексею Тумко.

Как известно, 15 сентября скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров вместе со своим отцом Алексеем Тумко в составе преступной группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

22 сентября Алексей Казимиров в четвертый раз не явился в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения. После этого суд дал разрешение на его задержание с целью принудительного привода в суд.

Алексей Казимиров находится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». По указанной информации его ищут сотрудники Заводского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, как скрывающегося от органов досудебного расследования.

По данным МВД, Алексей Казимиров исчез 5 октября. Вероятно, тогда было вынесено постановление суда, давшее разрешение задержать подозреваемого.

Ранее в СМИ сообщалось, что разыскиваемый не выезжал за пределы Украины по своему заграничному паспорту.