Следственный судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко продлил до 17 января 2022 года арест Алексею Тумко — отцу скандально известного Алексея Казимирова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подозреваемый Алексей Тумко на суде 24 декабря возражал против продления ареста, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья. Утверждал, что не вымогал денег и не наносил пострадавшему удары. Кроме того, он добавлял, что пользуется большим уважением в обществе, в свое время участвовал в строительстве многих крупных объектов в городе, имел неограниченный доступ к общению с большинством мэров Николаева.

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры, судья Дмитрий Тишко принял решение продлить срок содержания под стражей до 17 января.

Как известно, 15 сентября скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров вместе со своим отцом Алексеем Тумко в составе преступной группы вымогали деньги у местных жителей. В случае неуплаты «долга», по информации СБУ, они использовали психологическое давление, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

22 сентября Алексей Казимиров в четвертый раз не явился в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения. После этого суд дал разрешение на его задержание с целью принудительного привода в суд.

Алексей Казимиров находится в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». По указанной информации его ищут сотрудники Заводского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, как скрывающегося от органов досудебного расследования.

По данным МВД, Алексей Казимиров исчез 5 октября. Вероятно, тогда было вынесено постановление суда, давшее разрешение задержать подозреваемого.

Ранее в СМИ сообщалось, что разыскиваемый не выезжал за пределы Украины по своему заграничному паспорту.