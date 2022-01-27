Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии после стрельбы в Днепре.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГБР.

Как заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным.

— Нужно выявить все подробности, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение в будущем, — заявил он.

По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

— Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (часть 3 статьи 425 УК Украины), — сообщил он.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет, уточнили в ГБР.

В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.

Напомним, нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан.

Инцидент на заводе «Южмаш», в результате которого военнослужащий национальной гвардии убил пятерых человек и еще пять ранил, нужно изучить максимально детально и обязательно сделать «кадровые выводы». Об этом завил президент Владимир Зеленский.