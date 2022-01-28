Рейдовая группа полиции в Закарпатской области выявила поддельные сертификаты о вакцинации от COVID у нескольких учителей, им грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Сообщается, что патрульная полиция провела проверку в школах в Тячевском районе. В частности, при проверке сертификатов у сотрудников школ в Усть-Чернянской общине выяснилось, что у десяти человек они имели явные признаки подделки.

— Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения, — говорится в сообщении.

Полиция изъяла поддельные сертификаты и завела уголовные дела за подделку документов. Нарушителям грозит от штрафа до ограничения свободы.

Ранее в Минцифры рассказали, при каком условии фиктивный COVID-сертификат может появиться в «Дії».

Напомним, что киберполиция в Черкасской области разоблачила семейного врача, которая вместе со своей знакомой предлагала получить международный сертификат без прохождения вакцинации против COVID-19.