В Лесках по улице Курортной неаккуратно обрезали тополя, которые располагались на месте, где будут прокладывать велодорожку.

Об этом появился пост в Faceboo-сообществе «Contact Center при Николаевском городском совете».

Пользовательница Ксения Калмыкова посетовала на искореженные деревья.

— Продолжается варварское уничтожение взрослых здоровых деревьев по улице Курортная. В данном случае, адрес Курортная, 6, напротив детской поликлиники. «Работа» свежая, все нужное забрали на дрова, а мелкие веточки просто выкинули на дорожку..., — сказано в сообщении.

В обсуждении жители города указывают, что обрезанные деревья были крепкими и неаварийными, а значит вопрос об их уничтожении не стоял остро.

Ранее сообщалось, в Лесках начали рубить деревья, чтобы сделать велодорожку.

Как сообщалось, на отрезке планируют срубить 27 тополей и 40 акаций, а также убрать 117 пней. В Департаменте ЖКХ объяснили это тем, что корневая система разрослась и разрушает покрытие. Вместо срубленных деревьев обещают высадить 70 новых деревьев.

Также сообщалось, что Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен.

Отметим, что изначально работы должны были закончить до конца ноября 2021 года. однако стороны подписали дополнительное соглашение, которым продлили дедлайн до конца 2022 года.