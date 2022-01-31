В понедельник, 31 января, оккупационные силы РФ обстреляли окрестности Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, ранив мирного жителя.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Там рассказали, что оккупанты выпустили пять очередей из стрелкового оружия, в результате чего мужчина 1953 года рождения, рыбачивший в районе Углегорского водохранилища, получил сквозное пулевое ранение правого бедра.

Пострадавший был эвакуирован силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ и доставлен в местную больницу.

Напомним, Россия заявила, что корабли Черноморского флота вернулись в порты после учений.

Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.