После переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, которые состоялись 1 февраля, королевские ВВС Великобритании заявили в среду, что подняли в воздух истребители в ответ на приближение четырех российских военных самолетов к Соединенному Королевству.

Силы заявили, что четыре российских стратегических бомбардировщика были «перехвачены и сопровождены», добавив, что они ни разу не входили в воздушное пространство Великобритании, пишет Зеркало недели.

Самолеты «Тайфун» взлетели с баз британских ВВС в Лоссимуте, на северо-востоке Шотландии, и к ним присоединился танкер-заправщик «Вояджер», запущенный из Оксфордшира, Англия.

Власти не предоставили более подробной информации об операции.

Силы регулярно перехватывают самолеты, приближающиеся к так называемой «зоне интереса Великобритании».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Также Борис Джонсон считает, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

Напомним, Соединенные Штаты и их союзники подготовили список российской элиты и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, против которых могут ввести экономические санкции в случае наступления России на Украину.