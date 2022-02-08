Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых.
Об этом сообщает Укринформ.
На заседании присутствуют прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокат Сергея Кузьминых Лариса Криворучко.
Самого Сергея Кузьминых в зале суда на данный момент нет.
Судья по делу — Олег Ткаченко.
Со своей стороны сам парламентарий написал в соцсети, что во вторник он находится в Житомирском апелляционном суде и пытается выйти на связь в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что не прятался и не собирается прятаться.
В настоящее время в суде решается вопрос возможности рассмотрения этого ходатайства во вторник.
28 января правоохранители разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Сергею Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).
3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.
Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых.
Об этом сообщает Укринформ.
На заседании присутствуют прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокат Сергея Кузьминых Лариса Криворучко.
Самого Сергея Кузьминых в зале суда на данный момент нет.
Судья по делу — Олег Ткаченко.
Со своей стороны сам парламентарий написал в соцсети, что во вторник он находится в Житомирском апелляционном суде и пытается выйти на связь в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что не прятался и не собирается прятаться.
В настоящее время в суде решается вопрос возможности рассмотрения этого ходатайства во вторник.
28 января правоохранители разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Сергею Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).
3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.