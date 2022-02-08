Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых.

Об этом сообщает Укринформ.

На заседании присутствуют прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокат Сергея Кузьминых Лариса Криворучко.

Самого Сергея Кузьминых в зале суда на данный момент нет.

Судья по делу — Олег Ткаченко.

Со своей стороны сам парламентарий написал в соцсети, что во вторник он находится в Житомирском апелляционном суде и пытается выйти на связь в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что не прятался и не собирается прятаться.

В настоящее время в суде решается вопрос возможности рассмотрения этого ходатайства во вторник.

28 января правоохранители разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Сергею Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.