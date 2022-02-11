Воспитанникам Николаевской спортшколы для детей с инвалидностью вскоре негде будет тренироваться, собственник спортзала отказывается продлевать срок аренды.

Об этом говорится в материале «Спортзал раздора, или когда начальник не слышит инвалидов» Татьяны Фабриковой.

Руководство Николаевской спортшколы для детей с инвалидностью получило письменное предупреждение от собственника о разрыве отношений по аренде помещений на улице Кузнечной, 81, которые они используют больше 20 лет. На поиск другого помещения собственник дал спортшколе семь месяцев.

— Так случилось, что в августе прошлого года и у нас, и у них сменились руководители: директором спортшколы стал николаевец Евгений Воробьёв, а исполняющим обязанности председателя областной организации глухих назначили жителя Днепра Игоря Ревенко. К слову, его представлять приехала их столичная руководительница Ирина Чепчина. Тогда на общем собрании оба руководителя познакомились, оптимистически выступили, и мы надеялись, что у нас будет взаимовыгодное сотрудничество, но, по всей видимости, ошиблись, — рассказывает глава трудового коллектива спортшколы Оксана Морозова, заслуженный тренер Украины по легкой атлетике.

В конце декабря представитель собственника Игорь Ревенко решил повысить стоимость арендной платы для школы и с этой целью включил площадь коридора общего пользования аренду.

— Наш директор попросил его юридически обосновать такое решение, так как мы являемся бюджетной организацией, и нецелевое использование бюджетных средств грозит уголовным наказанием. Юридических обоснований от собственника мы так и не получили, вместо них Игорь Ревенко в одностороннем порядке предложил нам подписать его вариант договора на 7 месяцев, чтобы мы смогли за это время найти для школы другое помещение и съехать. Образно говоря, нас выгоняют из помещения, которое мы за 20 лет аренды облагородили своими силами. Это несправедливо. Трудовой коллектив, родители детей с инвалидностью, которые посещают спортшколу, обеспокоены таким отношением со стороны общественной организации глухих, — отметила она.

Со своей стороны исполняющий обязанности областной организации общества глухих Игорь Ревенко не считает, что поступил неправильно. Он отмечает, что их организация является неприбыльной и необходимо вовремя платить работникам заработную плату, оплачивать за коммунальные услуги. У них нет другого финансирования, поэтому они самостоятельно должны искать источники финансирования.

— Наше руководство (в Киеве, – прим. ред.) решило пересмотреть условия договора в пользу УТОГ. Я пересмотрел технический паспорт и план размещения помещений, которые полностью арендовала спортшкола, включая раздевалку, душевую, туалеты, кабинеты администрации, и выявил коридор, которым пользуется спортшкола, поэтому мы его добавили в общую аренду. Нами было направлено ходатайство директору спортшколы относительно изменения условий аренды помещений, хотя арендная тарифная ставка, повторю, осталась на уровне прошлого года. И сегодня я не вижу причины для каких-то споров по этому вопросу. У меня возникает вопрос – почему коридор не включаем в общую арендуемую площадь? Ведь каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это обычная практика, когда собственник и арендатор проводят переговоры по случаю подписания договора. Сейчас мы подписали договор на 7 месяцев, оплата за аренду увеличилась на одну тысячу гривен в месяц. Хотя другие арендаторы готовы платить большие суммы, — уверен Игорь Ревенко.

Сегодня спортшкола вынужденно готовится к переезду в другое помещение. Областное управление по спорту совместно с управлением по образованию активно включилось в поиск новых помещений, где дети с ограниченными возможностями смогут полноценно заниматься спортом.

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