По состоянию на 16 февраля в Николаевской области выявили 928 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли 4 пациента.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 79741 (+373);

Первомайск — 8711 (+79);

Южноукраинск —4868 (+101);

Вознесенск — 3064 (+36);

Очаков — 2423 (+4).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировали 335 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3394 (+22) работников учреждений здравоохранения, в том числе у 3151 именно медицинских работников.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 491, всего — 118376.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 3459.

Напомним, по сравнению с предшествующей неделей число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 19%, тогда как смертность выросла на 4%.

В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, заразились коронавирусом 31 тысяча 513 человек, умерли — 310.