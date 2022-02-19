В сети появились кадры взрыва, который, по словам очевидцев произошел на территории Луганска.

Их размещает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В соцсетях пишут, что это предположительно горит газопровод.

Также появилась информация, что это может гореть газопровод Дружба.

О пострадавших в результате взрыва пока неизвестно.

Как сообщалось, главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Позже стало известно, что обращения с заявлением о «срочной эвакуации» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.