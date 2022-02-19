В Россию с территории неподконтрольного Украине Донбасса вывезли более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает в субботу, 19 февраля, ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

— Российскую границу пересекли свыше 10,3 тысяч человек, в их числе более 4,5 тысяч граждан России, свыше 5,8 тысяч граждан Украины, 23 гражданина других государств, — говорится в сообщении.

Тем временем, в «ДНР» объявили о приостановке учебного процесса.

Власти самопровозглашенной «республики» обещают, что после нормализации ситуации всех эвакуированных доставят обратно в ОРДЛО.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.