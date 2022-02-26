Под Киевом вражеский отряд замаскировался под украинских полицейских, включил мигалки на захваченном авто и расстрелял военнослужащих на КПП возле Василькова.

О диверсии пишет УП со ссылкой на командование ВСУ.

После убийства дежурных оккупанты пропустили дальше еще одну группу врагов на грузовике. За аэропорт в Василькове продолжается тяжелый бой, Россия намеревается выкинуть там десант и закрепиться.

— Оккупационные диверсионно-разведывательные группы используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром, — передает источник «Украинской правды».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.







