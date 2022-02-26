На объектах «Укрзалізниці» стали появляться вражеские метки. Украинцев просят быть бдительными и уничтожать их. Также нужно обязательно сообщать о них полиции на горячую линию 102 или через специальный бот.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, силами дорожников и всех украинцев за последние двое суток удалось уничтожить множество вражеских меток на дорогах.

Министерство просит обращать внимание на объекты «Укрзализныци», где уже тоже фиксируют появление этих знаков.

Напомним, накануне Киберполиция создала специальный бот (https://t.me/ukraine_avanger_bot) для сообщений об обнаруженных метках, которые кафиры оставляют на объектах инфраструктуры.

Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps. Фото нужно делать через бот и добавлять геометку. Также в работу граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.