На Николаев со стороны Каховки (Херсонская область) прорвались 12 российских танков. В городе началась подготовка в круговой обороне.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Мобилизируют все силы для военных по периметру, где работает тяжелая артиллерия. Небезразличных горожан просят связываться с теробороной. Отдают коктейли Молотова и оружие.

Глава ОГА считает, что нужно строить баррикады. Виталий Ким ответил, что в запасе есть около 5 часов.

— Никто не убегает, все до единого — военные, СБУ, полиция, разведка, все на рабочих местах. Со всеми штатами выполняем задачи», — отметил он.

Глава Николаевской областной военной администрации добавил, что бой будет идти за городом, а нам нужно максимально защитить Николаев и не дать прорваться.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будетдиктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.