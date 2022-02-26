Захваченная россиянами Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но персонал удерживают в заложниках.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгения Кузнецова, передает Суспільне

— Несколько десятков людей не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из продуктов, которые были в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара, — сообщила Евгения Кузнецова.

Отмечается, что среди заложников оказались исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Сейчас станция работает в плановом режиме.

Она также сообщила, что основная техника, которая захватывала ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер.

— Тяжелая техника, поднявшая пыль, ездила не по туристическим маршрутам, а там, где им этого хотелось. Они могли и в «рыжий лес» заехать. Для мирных людей это безопасно, это опасно для них самих. Они эту пыль подняли, они им вдохновлялись, они ее вдохнули, она на слизистой. Никто, конечно, не проходил дозиметрический контроль, ничего, — сказала она.

Напомним, что 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.